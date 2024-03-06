7 Mart Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatında mutlu olma şansın var! Zihnini meşgul eden güven sorunlarına veda etmenin zamanı geldi. Mars ve Chiron arasındaki altmışlık, ilişkilerindeki güven ve bağlılık duygularını artırabilecek fırsatlarla dolu. Geçmişte yaşadığın güvensizlik ve korku duygularını aşarak daha sağlam ve güçlü ilişkiler kurma şansın olabilir. Kararlılık ve sadakat, ilişkilerini daha da güçlendirebilir. Hak ettiğin aşkta kendini bulmak üzeresin...

Kariyer alanında da etkisini gösteren, Chiron'un sana bir mesajı daha var. Geçmiş tecrübelerinden ders çıkararak hedeflerine doğru istikrarlı bir ilerleme kaydetme şansın olabilir. Kendine olan güvenini artırarak, iş yerinde liderlik pozisyonuna geçiş yapabilirsin. Hâlâ aldığın sorumlulukların bir kısmından kurtulma zamanı gelmedi mi? Kendi işine, daha doğrusu tek bir alana odaklanarak daha büyük başarılar elde edebilirsin. Üstelik bu satede kendini zaman ayırabilir. İlişkine ve partnerine verdiğin değeri de gösterebilirsin. Sağlığın için sorumluklarını azaltarak öz bakımına, ilişkilerine ve aşka daha fazla özen gösterme fırsatı bulmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...