7 Mart İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün Mars ve Chiron'un olumlu etkileşimiyle zihnini meşgul eden ikilemlerden kurtulabilirsin. Özellikle sosyal ilişkilerinde, iletişim ve duygusal iyileşme konularında önemli ilerlemeler kaydedebilirsin. Geçmişten gelen iletişim sorunlarını çözümleyerek daha güçlü bağlantılar oluşturabilirsin. İlişkini daha da sağlamlaştıracak olan dürüstlük ve açıklık prensiplerini benimsediğin bugün, önemli bazı kararlar da alabilirsin. Artık ne istediğini kesin olarak bildiğini çok güçlü bir şekilde hissedebilirsin. Kendinden emin ve aklı başında bir şekilde yolunu çizmeye hazırsın.

Radikal kararlarının ardından aşk hayatını da kariyerini de yeniden planlamak isteyebilirsin... Yoluna çıkabilecek hiçbir engelin olmadığı bugün ilerlemek sana hayli keyif verebilir. İş ortamında iletişim yeteneklerini kullanarak ve geçmiş tecrübelerinden yararlanarak kendi potansiyelini ortaya çıkarabilirsin. Yeteneklerini ve dehanı herkesin görmesine izin ver. Görünen o ki dengeli ve kararlı bu halinle pek çok sorunu çözmeye hazırsın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...