7 Mart Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün empati ve anlayış içerisinde hassas bir şekilde hareket edebilirsin. Mars ve Chiron'un altmışlık oluşturduğu bugün, duygusal bağları güçlendirebilecek ve şefkatle iyileştirebilecek bir atmosfer sunuyor. Geçmişin duygusal yaralarını sarmanın ve daha derin bağlar oluşturmanın tam zamanı. Empati ve anlayış, ilişkilerini daha anlamlı ve sevgi dolu bir hale getirebilir. Tabii burada dikkat etmen gereken bir konu var! Herkese karşı hassas ve anlayışlı olurken kendini de ihmal etmemek. Bu sayede özellikle ikili ilişkilerinde kendine ait sınırlar belirleyerek huzurlu olacağın bir alana sahip olabilirsin. Unutma, sana en çok sen değer vermelisin!

Bugün duygusal zekanı ve sezgilerini kullanmalısın. Chiron'un zihinsel gücünü ve ilişkilerini olumlu yönde etkilediği bugün, yaratıcı ve duyarlı bir tutum sergileyeceksin. Tüm bunlar iş hayatında ilerlemeni ve başarıya ulaşmanı sağlayacak. Yardımseverlik ve hayırseverlik eylemleri ile empati yeteneğini ortaya koyan duygusal zekan sayesinde vakıflarda görev alabilirsin. Yer aldığın toplumsal projelerin kariyerinde önemli başarıların habercisi olduğunu bugün fark edeceksin. Sevgi ve sezgisel iletişimle gücüne güç kattığın bir güne hazır ol. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...