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7 Kasım Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

7 Kasım Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
06.11.2024 - 19:01

Dengeyi sağlamanız şart! Peki 7 Kasım Perşembe gününde yay ve yükselen yay burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için yay ve yükselen yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 7 Kasım Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, yay ve yükselen yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün ailene karşı duygusal anlamda bağlılıkların artabilir. Dikkatli ol bu dönemde yakın çevrendeki kişiler ile her zamankinden daha yakın olmak isterken kendinden fazlaca ödün verebilirsin. İlişkilerde huzur ararken verdiğin imtiyaz ve esneklikten pişman olabilirsin. 

Güneş ile Neptün arasındaki üçgen açının etkisi altındayken kimi özgürlük sınırlanı kolayca aşabilirsin. Ancak bunu yapmamalısın. Aksine öz güvenin ile parlamalı, aile yaşantında huzur istiyorsan kendin olmayı tercih etmelisin. Çevrenki insanları etkileyen cazibenle ön planda ol. Göreceksin, böyle çok daha mutlu olacaksın. Zira susmak değil, konuşmak daha fazla ihtiyaç duyduğun şey olabilir. 

Benzer bir şekilde iş hayatında da dengeyi sağlamalısın. İsteklerini ve taleplerini ikinci plana atmamalısın. İstediğini elde edemediğin için mutsuz olduğun bir işi yapmamalısın. Her şey aynı anda harika olabilir, bunu aklına yazsan iyi edersin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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