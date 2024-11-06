7 Kasım Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün yaratıcı çözümlere odaklanmalısın. Günlük işlerinde ve alışılagelmiş düzeninde değişimin şart olduğu bir dönemden geçiyorsun. Peki, değişime nereden başlayacaksın?

Güneş ile Neptün arasındaki üçgen açının etkisi altındayken, rutinlerini sezgisel yaklaşımlarla değiştirebilirsin. Yani belki de bu kez bir plan yapmana gerek yoktur. Öylesine, gelişine ya da rüzgarın estiği yönde dönüşümü başlatabilirsin. Hayatı akışında yaşamak sana düşündüğünden çok daha iyi ve heyecan verici gelebilir.

Tam da bu noktada söylemeliyiz ki iletişimde bir hayli parlak olduğun bir dönemdesin. Bu sıralar yeni insanlarla tanışmak, ufkunu genişleten konuşmalar yapmak ya da eskisinden güçlü bağlar kurarak iş hayatına yenilik katmak gibi fırsatların olabilir. Ayrıca romantik anlamda da spontane, plansız ve coşkulu buluşmalar yaşanabilir. İşte bu sahiden rüzgarın estiği yere gitmek olur. Hadi cesaretini topla ve anı yakala. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...