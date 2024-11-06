7 Kasım Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün gizli hayranlıklar ve romantizm... Güneş ile Neptün arasındaki üçgen açının etkisi altındayken duygularına ve iş sesine hakim olamayabilirsin. İç sesin sana konuşmanı söylüyor. Ve sen de konuşmak istiyorsun!

Tam da bu noktada hem iş hayatında hem de özel yaşantında güvenle kendini göstermen gerektiğini söylemeliyiz. Başarılarını gölgelememeli, takımın bir parçası olmak yerine bireysel olmalısın. 'Ben başardım', 'Ben yaptım' demenin zamanı geldi. Bu sayede iş hayatında hak ettiğin takdiri toplayacak, dahası beklediğin terfiyi de kapacaksın.

Öte yandan aşk hayatında da kendini keşfedeceksin. Ne istediğini kime ne hissettiğini bilerek hareket edeceksin. Bu hayranlığın gizli kalmasına gerek yok. Artık aşkı itiraf etmenin zamanı geldi. Romantik bir yaklaşımla ona kendini anlatmalısın. Senden etkilenmemesi neredeyse imkansız! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...