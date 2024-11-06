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7 Kasım Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

7 Kasım Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
06.11.2024 - 19:01

Gitmek isteyeceksiniz! Peki 7 Kasım Perşembe gününde başak ve yükselen başak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için başak ve yükselen başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 7 Kasım Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, başak ve yükselen başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün gitmek isteyeceksin... Uzaklaşma arzusu ile dolacak, bir kez olsun detaylarda boğulmadan ya da kusursuzu hedeflemeden olduğu gibi yaşamak isteyeceksin. Çünkü artık üzerindeki yüklerden kurtulmak istiyorsun.

Tam da bu noktada ikili ilişkilerinde haddinden fazla ortaya koyduğun empati ve anlayışa yaklaşımdan uzaklaşabilirsin. Uyum sağlamak istemiyorsan, bunu yapmamalısın. Sevdiklerinle manevi bağlarını sarsmaktan korkmadan veya düzeni bozmaktan sakınmadan kendi yolunu çizmelisin. Güneş ile Neptün arasındaki üçgen açının verdiği destek ile bunu yapabilirsin. Kendine çizdiğin rotada yarını düşünmeden ilerleyebilirsin! Ve açıkçası bunu yaparak düşündüğünden çok daha başarılı olabilirsin. 

Öte yandan bu dönemde hane içinde ve aile düzeninde de bazı değişiklikler yapmak isteyebilirsin. Özgürlüğünü kısıtlamayan, açık görüşlü ve esnek bir yaklaşım ile yaşam tarzına yenilikler katabilirsin. Bu sayede kendini hafiflemiş hissedeceğin ise aşikar. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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