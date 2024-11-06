7 Kasım Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün hayattan keyif alacaksın! Kendini daha rahat ve konforlu hissettiğin bir güne başlıyorsun. Güneş ile Neptün arasındaki üçgen açının etkisi ile gizli kalmış duygularını dahi özgürce ortaya çıkarma cesareti bulacaksın.

Kendin olmanın verdiği gücü zaten biliyorsun! Ama işin içine biraz da başına buyrukluk eklemek hiç fena olmaz. Bu aşamada sezgilerini keşfetmek de gündeminde olabilir. Hayatı daha tutkulu ve derin bir pencereden yaşayabilirsin. Kendini kaptırdığın derinliklerden mutlu olabilir, hayattan her zamankinden çok daha keyif alabilirsin.

Keyiften söz ederken aşk ve derinleşen duygulardan da bahsetmeliyiz. Romantik ilişkilerinde eskisinden daha derin bağlar kurmanın heyecanına kapılabilirsin. Birine bağlanmak konusunda ve teslimiyette de daha heyecanlı olabilirsin. İzin ver birileri seni olduğun gibi görsün. Sevilecek yanlarını ve gerektiğinde yaralarını gören kişi ile mutluluğa adım atacağın aşikar. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...