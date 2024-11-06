7 Kasım Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün paradan söz etmemiz şart! Güneş ile Neptün arasındaki üçgen açının etkisi ile yaratıcı projelere ve kârlı yatırımlara yöneleceksin. Sana ilham veren olaylarla maddi ve manevi anlamda kazançlı çıkacağın işler yapacaksın. Bunun için kendini hızlı kararlar vermek zorunda hissedebilirsin. Ancak bunu yapmamalısın. Planlı ve kendinden emin bir şekilde ilerlersen elde ettiğin başarıdan gurur duyacaksın.

Özgürlük arayışını besleyen cesur kararlar vermekten korkma! Paranı en iyi şekilde değerlendireceğin işe odaklan. Bu aşama sözüne güvendiğin kişilerle ortaklıklar kurabilir, maddi bağlarını güçlendirerek doğru iş birlikleri yapabilirsin. Ancak işin içine aileni karıştırmasan iyi edersin.

Tüm bunların yanında bir süredir bastırdığın duygularından da söz etmeliyiz. Aşkı özlemiş gibi bir halin var. Flört etmek sana düşündüğünden çok daha iyi gelecektir. Hadi kendini duygularına ve tutkularına bırak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...