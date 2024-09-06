7 Eylül Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün aşırı iyimser ve iyi niyetli olabilirsin. Merkür ile Uranüs arasındaki kare açının etkisi altında, iyiliğe odaklanabilirsin. Hayatını ve yakın çevrendeki insanların yaşantısını güzelleştirecek dokunuşlar yapabilirsin. Mutlu anlara odaklanarak iyiliği ve güzelliği de kucaklayabilirsin. Fakat bu aşamada dikkat etmen gereken önemli bir konu var: Risk almak!

Özellikle iş hayatında her şeyin yolunda gideceğine inanarak birtakım maddi riskler alabilirsin. Ancak işler beklediğin gibi gitmez ise beklenmedik sorunlar karşısında kaçma eğilimi sergileyebilirsin. Tüm bu zorlukların ortaya çıkmaması için yapman gereken en iyi şey fazla risk almamak olacaktır. Zira Uranüs'ün oluşturduğu kare açı risk almak ve beklenmeyeni yürümek için pek de doğru bir zaman değil.

Belki de daha bilindik yolla izleyerek konfor alanının içerisinde kalmak sana iyi gelebilir. Bu sayede hem ailen hem de kendin için huzurlu bir atmosfer inşa edebilirsin. Hatta hafta sonunu ailen ile birlikte geçirmek ve partnereye ne yeterince zaman ayırmak sana da iyi gelecektir. Romantizmin ve olumlu duyguların tadını çıkarsan iyi edersin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...