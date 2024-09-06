7 Eylül Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün ani ve radikal kararları alabilirsin. Dengede kalmayı önemsemekten vazgeçmek üzeresin. Merkür ile Uranüs arasındaki kare açının dengeleri değiştirmesine hazır olmalısın! Uzun zaman sonra belki de ilk kez hayatında herhangi bir konuda dengeleri sağlamak için çabalamayacaksın. Bazen dağınık kalması gerekir fikri ile oluruna bırakacaksın.

Tam da bu noktada kendine çok daha iyi hissedeceğini söylemeliyiz! Uyumlu olma çabasını bir kenara bırakarak kendi hayatına odaklanabilirsin. Mesela iş hayatında üstlerinin istediği ya da ekibinin beklediği kişi olmak yerine kendin olarak her zamankinden çok daha fazla başarılı olabilirsin. Özel hayatında ise düzeni sağlamak yerine eğlenmeye odaklanan tarafta yer alabilirsin. Bu sayede hayatın da tadını çıkartmaya başlayacaksın.

Hatta belki kendine daha fazla önem verip zaman ayıracaksın. Bir süredir ertelediğin planlarını hayata geçirmek için harika bir gün. Tek yapman gereken nereden başlayacağını belirlemek. Bize soracak olursan biraz kişisel bakım ve dış görünüşüne zaman harcamak öz güvenini de arttıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...