7 Eylül Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün sıra dışı fikirler gündeminde yer alabilir. Yenilikçi ve hayalperest bir enerji ile güçlü bir motivasyonla güne başlıyorsun. Bugün kuralları yıkmak, mevcut düzeni sorgulayıp isyan etmek ve sınırları aşmak senin için her zamankinden çok daha önemli olabilir. Seni herhangi bir kalıba alan ya da baskılayan tüm düşüncelere karşı net bir duruş sergileyebilirsin. Özgür ruhunun ortaya çıkmasını sağlayan Merkür ile Uranüs arasındaki kare açının etkisiyle yeni bir maceraya atılmak üzeresin.

Hiçbir rota çizmeden yola çıkabilirsin. Ya da bir anlık kararla kariyerinin seyrini tamamen değiştirecek bir istifayı gündeme getirebilirsin. Yatırım şeklinde değiştirebilir, gelecek planların yeniden değerlendirebilir ve günün sonunda büyük bir yenilikle yeni hayatına merhaba diyebilirsin.

Şimdi bu motivasyon ve enerji ile odaklanman gereken en önemli konuyu söylüyoruz: Kendin! Hayatının dilediğin şekilde yönlendirmek için harika bir gün. Bu konuda sevdiklerinle özellikle ruh eşinin de desteğini yanında hissedeceksin. Hatta bugün yanında olan kişilerin bundan sonraki hayatında payı düşündüğünden çok daha büyük olacak, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...