7 Eylül Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün ani kararlar verebilirsin. Hızlı düşünüp anında sonuçlar elde etmek isterken bazı hatalar yapabilirsin. Merkür ile Uranüs arasındaki kare açının da etkisiyle isyankar ruhun ön plana çıkabilir. Bugün her zamankinden çok daha fazla asi olabilir ve kuralları yıkmak isteyen bir tutum sergileyebilirsin. Kare açının etkisiyle sınır tanımayacağından eminiz. Fakat bu dönemde biraz kontrollü olmakta fayda var.

İşte tam da bu noktada özellikle iş hayatında aceleci olmaman gerektiğini söylemeliyiz. Finansal konularda, analiz ve raporlama aşamalarında daha detaylı ve dikkatli olmalısın. Kariyerini ve paranı yönetirken acele etmek, olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle bugün değişim ve yenilik yapmayı tercih etmemelisin. Stabil düzenini koruyarak günlük rutinlerine devam etmek senin için konfor alanında kalmak anlamına gelecek.

Öte yandan romantik ilişkinde de daha sakin olmalısın. Partnerin ardındaki iletişimde isyankar tutumun sorunlara neden olabilir. Bunun yerine daha ılımlı bir yol izleyerek ortak kararları almaya odaklanabilirsin. Ya da bir süre uzaklaşmayı tercih edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...