7 Eylül İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün aynı anda pek çok şeyi düşünebilirsin. Tüm isteklerini bir arada gerçekleştirmek ya da her şey aynı anda yönetmek gündeminde yer alabilir. Fakat bu durum zihninin çokça aktif olması sonucunda karmaşaya sebebiyet verebilir. Haliyle oluşacak kaos karşısında zorlanabilirsin. Merkür ile Uranüs arasındaki kare açının etkisiyle dağılan zihninle mücadele etmek yerine, işleri biraz oluruna bırakmaya ne dersin? Belki de bu sayede kararsızlıklarından da kurtulabilirsin.

Tam da bu noktada kuracağın ilişkiler her zamankinden çok daha önemli olabilir. Seni bu zorlu süreçten çıkartmaya yardımcı olacak tavsiyeler ailenden ve yakın dostlarından gelebilir. Bu aşamada gerektiği durumlarda sert eleştirilere ve yapıcı geri bildirimlere de açık olsan iyi olur. Özellikle de iş hayatını yönetmeni sağlayacak fikirler bir hali işine arayabilir.

Bu karmaşanın içinde aşktan da söz etmek mümkün. Kafan karışık olabilir ama duyguların net olacak. Hafta sonunu kiminle geçirmek istediğini biliyorsun. Birlikte keyifli bir etkinlik ya da çalışma grubuna katılabilirsiniz. Tabii teklifin senden gitmesi daha iyi olur! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...