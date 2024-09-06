7 Eylül Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün kontrolü kaybetmek istemeyebilirsin. Mükemmeliyetçilik kaygısıyla hayatındaki hemen her detay ile tek başına ilgilenmen gerektiğini düşünebilirsin. Sorunlarını da tek başına çözmek, istikrar ve düzeni sağlamak da senin için her zamankinden önemli olabilir. Bu aşamada bir hayli yollayacağını söylemeliyiz. Zira Merkür ile Uranüs arasındaki kare açının etkisiyle kontrol hissi, hayatında strese sebep olabilir.

Tam da bu noktada özellikle iş hayatında üstlendiğin sorumluluklardan pişman olabilirsin. Aynı anda pek çok şey yapmak isterken ansızın genelleştirirler seni incitebilir. Tabii bu aşamada sen de kendine sert eleştirilerde bulunarak işleri biraz zorlaştırabilirsin. Gerçeklerin farkında olmak ya da hedefine ulaşmak önemli olabilir. Ancak biraz da huzur hiç fena olmaz. Belki de biraz geri plana çekilerek, görevin dışındaki sorumluluklarla zaman kaybetmemelisin. Detaylarda boğulmak yerine büyük resme odaklanarak başarıya daha kolay bir şekilde ulaşacağını da hatırlamalısın.

Tüm bu detaylar ve sorunlarla uğraşırken modunu yükseltecek kişiye bir şans vermelisin. Belki de gerçek aşk pek yakınında ve sadece senden bir işaret bekliyordur. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...