7 Eylül Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün her zamankinden çok daha kontrollü olabilirsin. Merkür ile Uranüs arasındaki güçlü açılanmanın etkisiyle ortaya çıkacak beklenmedik tüm olaylara hazırsın. Bu zorlu ve kaotik günün kazananı sen olacak gibi görünüyorsun. Süreci neredeyse kusursuz bir şekilde yönetecek zorluklarla kolaylıkla başa çıkacaksın.

Tam da bu noktada kritik bir konunun üstesinden gelmen gerekiyor: Aile ilişkileri! İçten içe biriktirdiğin duyguları dışa vurmak üzeresin. İşleri yöneten, fikir, bilgi ve tecrübe sahibi olan kişi sen iken kontrolün sana tam olarak verilmemesine kızabilirsin. Dikkatli ol, bunu gizli bir duygu patlaması olarak yaşamak yerine kendini açıkça ifade ederek kazançlı çıkabilirsin. Herhangi bir güç mücadelesine girmek yerine gücünü kanıtlayarak istediğini elde edebilirsin. Ve açıkçası bugün gücünü kanıtlamak için harika bir gün.

Hane içindeki düzeni sağlayarak iş hayatında da elini güçlendirebilirsin. Bugün nasıl olsa kontrol sende, biraz insiyatif alarak düzeni kendi istediği hale getirebilirsin. Özellikle ticari ilişkilerde ve yatırım konularında sergileyeceğin soğukkanlı yaklaşımlar ile atacağın adımlar; kariyerinde yükselme sürecine gireceğine işaret ediyor. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...