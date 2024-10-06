7 Ekim Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün iletişim trafiği durulabilir. Aman dikkat, beklediğin haber gecikebilir ve birtakım işler aksayabilir. Zamanında yetişmeyen işler biraz canını da sıkabilir. Özellikle proje sunumları ve teslim tarihleri yaklaşan işlerle ilgili aksaklıklar seni biraz da strese sokabilir. Bu stres ve sıkıntıdan kurtulmanın bir yolunu bulmak için uğraşırken hızlı bir haftaya başlayacaksın.

Jüpiter'in etrafına ve pek çok burca getirdiği durağanlık sende tersine çalışacak. Her şey dursa da sen ilerleyecek ve bunun için daima güçlü bir yol bulacaksın. Açıkçası bu durum iş yerinde fark edilmeni de sağlayacak. Ortaya çıkan dikkat çekici aksaklıklara karşı aldığın önlemeler ve pratik çözümlerin yetkinliğini kanıtlamanı sağlayacaktır.

Öte yandan bu aralar yoğun gündemin nedeniyle sana ilham veren maceradan da uzaklaşabilirsin. Seyahat planların askıya alınabilir, ancak bu zamanı eski dostlarınla bir araya gelerek kullanabilirsin. Belki bu aralar eski aşıklar da bir araya gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...