7 Ekim Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün finansal kazançlarına ilişkin bazı değişiklikler söz konusu olabilir. Beklenenden uzun sürede gelen para, iş teklifi ya da projeler yavaş bir haftaya başlamana neden olabilir. Jüpiter'in durağanlığı ile birlikte sen de net bir şekilde duraklama dönemine gireceksin. Belki bugünlerde hırslarından ve ani gelişim odaklı heveslerinden vazgeçebilirsin.

Hatta kariyerinde büyük sıçrayışlar beklerken, duraksama dönemine girmek seni hedeflerine daha sağlam adımlarla ilerlemeye zorlayabilir. Şimdi eskisinden daha güçlü yatırım stratejileri oluşturmanın tam zamanı. Ne istediğini bilen, zeki be stratejik duruşunla yeni yollar keşfetmelisin.

Bu arada oyunu kuran kişi olmanın verdiği cesaretle birlikte hobilerine ve ilgi alanlarına da yönelmelisin. Görünen o ki bir süre atölyede zaman geçirerek gündelik yaşamın stresinden uzaklaşacak gibisin. Fakat buradan Arşimet gibi 'eureka' diyerek çıkacağına eminiz. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...