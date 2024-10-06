7 Ekim Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün kişisel gelişim konusunda birtakım duraksamalar yaşayabilirsin. Her zamankinden farklı olarak biraz durağan ve sakin bir haftaya başlıyorsun. Güçlü astrolojik olayların gölgesindeki Ekim ayının biraz sakinlediğini hissedebilirsin. Sen de bu süreçte derin bir içsel sorgulamaya ve büyümeye yönelebilirsin.

Gökyüzüne hakim olan Jüpiter’in durağanlığı, seyahat veya eğitim planlarındaki ilerlemeni de yavaşlatabilir. Ancak bu seni alternatif fırsatlar aramaya teşvik edecektir. Belki de uzun zamandır yeniliği bulmak ve değişmek için ihtiyacın olan şey tam da bu durgunluktur. Kendine, zihnine ve mental anlamda sağlığına odaklanmak sana düşündüğünden çok daha iyi gelebilir.

Bu kıymetli arınma sürecinde, sosyal çevrende de bir takım değişiklikler söz konusu olabilir. Tempona ayak uyduracak kişileri kendine daha yakın hissedebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...