7 Ekim İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün iletişim trafiğin yavaşlıyor! Jüpiter'in durağanlığı, senin de kendini daha derin konuşmalara hazırlamanı sağlıyor. Bu dönemde herhangi bir konuda fikir değiştirmen gerektiğini fark edebilirsin. Bu nedenle sevdiklerine kendini yeniden açıklama gereksinimi duyabilirsin. Ne istediğini, neden istediğini ve nasıl bir hayat beklentisi içerisinde olduğunu bilerek hareket etmenin zamanı geldi.

Belki de şimdi yeni bir rota çizmenin de vaktidir! Yurt dışı bağlantıları ya da kariyerinin seyrini değiştirecek eğitim fırsatları karşına çıkabilir. Değişen fikirlerinle sana bu durum iyi gelecektir. Rüzgarın seni sürüklediği yere gitmeye hazırsın. Neredeyse bunun için karar bile vermene gerek yok, zira sen değişimi kucaklamak ve yenilenmek istiyorsun.

Valizini topla, evinin de yeri değişebilir. Bu güçlü ve cesaret isteyen değişimde elini tutan kişilere ise sıkı sarıl. Onlar sonsuza dek yanında olmaya hazır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...