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7 Aralık Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

7 Aralık Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
06.12.2024 - 19:05

Eğlenin, yaşayın, tadını çıkarın... Peki 7 Aralık Cumartesi gününde yay ve yükselen yay burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için yay ve yükselen yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 7 Aralık Cumartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, yay ve yükselen yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, yavaş bir güne başlıyorsun! Pek çok şeyi ağırdan alacağın, acele etmeyeceğin ve sabırla bekleyeceğin bir gün geçireceksin. Karşına çıkan fırsatları dahi dikkatle incelemek isteyeceksin. Her zaman kararlı biri olsan da bugün karar vermekte zorlanacaksın. 

Biraz motivasyonunu kaybetmiş olabilir misin? Gideceğin yere değil de nasıl gideceğine fazla odaklanmış gibisin... Önce Neptün'ün ardındansa Mars'ın durması hızını kesmiş olabilir. Gökyüzünün güçlü çekimi yüzünden, heyecanın da azalmış olabilir. İşte tüm bunlar doğrultusunda hareket etmeme isteği ve eylemsizlik hali içerisinde bulduysan kendini, bir an önce silkelenmelisin. Zira bu durum sana pek yakışmıyor. Enerjini geri kazanmak için spor ve sanata odaklanabilirsin. 

Spor bedenini, sanat ise zihnini meşgul edeceksin. Beraberinde yaratıcılığın yeniden da ortaya çıkacaktır. Bu yüzden sana hafta sonunu sinema, tiyatro, konser ve etkinliklerle geçirmeni tavsiye edeceğiz. Yani bugün reçetende eğlence var. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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