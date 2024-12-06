7 Aralık Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün hayal gücünü serbest bırakmalısın. Her zaman ana odaklanmanın çok daha keyifli olduğunu düşündüğünü biliyoruz. Bu sayede hayatını her gün daha da güzelleştiriyorsun. Ancak bu kez 10 hatta 20 yıl sonrasını düşlemeni isteyeceğiz.

Sahiden, kendin için nasıl bir gelecek hayal ediyorsun? İşte bugün zihninde oluşturduğun gelecek için attığın her adım seni düşlerine yaklaştıracak. Hayallerinin gerçek olma ihtimali son derece yüksek. Gökyüzü, dua ve dileklerini yerine getirecek. Şansın bu denli açıkken istemeyi bilmelisin. Daha iyi bir ev, daha iyi bir araba, daha iyi bir iş... demek yerine; en iyisi bende demelisin. Gökyüzünün bu kozmik enerjisini kabul ettiğinde, göreceksin hayallerin gerçek olacak. Üzerine sanki bir sihirli değnek dokunacak!

Tam da bu sırada içgüdülerine ve sezgilerine güvenmeni isteriz. Bazı görüler, bilinçaltın ya da rüyaların sana olacakların haberini verecek. Spiritüel enerjilerden beslenirken başkaları için de güzel dileklerde bulunmayı unutma. Nefret ve kinden uzaklaş, hepimiz ektiğimizi biçeriz unutma! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...