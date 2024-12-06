7 Aralık Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün inandıkların için mücadele etmelisin. İçindeki gerçek savaşçıyı ortaya çıkarmanın zamanı geldi. Duygusal zekan ve sezgilerin ile her mücadeleden zaferle ayrılacaksın. Peki ne için savaşacaksın?

Tam da bu aşamada söylemeliyiz ki iki gündemin olacak. Bunlardan bir tanesi sevdiklerinin derdine derman olmak. Diğeri ise güç ve para elde etmek. Sevdiklerine karşı hassas yaklaşımın onların şifa bulmasını sağlayacaktır. Sevgi ile yaraları saran bir güce sahipsin, açıkçası elini uzattığın kişi zaten iyileşecektir. Tabii bu sırada biraz yorulabilir ve yıpranabilirsin. Çünkü değer verdiklerinin zor anlarını paylaşmak, pek de kolay olmayacaktır.

Gelelim güç ve para konusuna! İş hayatında mücadeleci ruhunla ön plana çıkacaksın. Yani gücü düşündüğünden çok daha kolay elde edeceksin. Yaratıcı fikirlerin, pratik çözümlerin, ilgi ve yetki alanların seni rakiplerinin önüne geçirecek. Üstelik dengeyi sağlayan uyumlu ve hassas ruh halin gerçek bir lider olduğunu gösterecek. Böylece başarı senin olacak. Bugün elde ettiğin başarının neticesinde terfi alabilir, ikramiye ya da zam ile ödüllendirilebilirsin. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...