7 Aralık Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün tereddüt etmemelisin. Karşına çıkan fırsatları havada kapmalısın. Her zamanki gibi atılgan, çevik, hırslı ve hareketli olmalısın. Hiçbir şeyin motivasyonunu düşünmesine izin vermemeli, hafta sonu olduğu için ipleri gevşetmemelisin. Hatta güne sabahın erken saatlerinde başlasan iyi edersin.

Tam da bu aşamada sabah saatlerinden itibaren bazı önemli görüşmeler yapabilirsin. Belki bir iş etkinliğinde boy gösterebilir ya da iş yerinde bir anda ortaya çıkan sorunu çözebilirsin. İşte bu sırada karşına çıkacak fırsatlara ve tekliflere açık olmalısın. Harika bir enerjin var bunu başkalarına göstermekten çekinmemelisin. Bu aşamada seni yavaşlatan iş ortaklarından, aile bireylerinden ya da arkadaşlarından uzak durmalısın. Zira önceliğin kendin olmalı ve başarının önüne hiçbir engel koymamalısın.

Bütün bunların dışında hırslı ve tutkulu halin anlık heveslere kapılmana da neden olabilir. Görünen o ki romantik flörtleşmeler, anlık heyecanlar gündeminde yer alabilir. Dikkat et öylesine başlayan bir yakınlaşma, beklemediğin şekilde sonuçlanabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...