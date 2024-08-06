7 Ağustos Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün kendi değerlerine her zamankinden çok daha bağlı olacaksın. Özellikle inançların ve hedeflerin uğruna hayatında pek çok şey değiştirmeye razı olacak, gerekirse hiç tereddüt etmeden sınırları zorlayacaksın. Görünen o ki hayatını, ideallerine ve hedeflerine göre şekillendirmenin bir yolunu bulmaya hazırsın.

Haliyle bu durum ilişkilerine de yansıyacak. Partnerin ile arandaki güven ve bağlılık, ortak değerleriniz üzerinden yeniden şekillenecek. Tam da bu yüzden, bugünlerde ilişkinizin temellerini oluşturan ortak ilgi alanlarına yönelebilirsiniz. Bu sayede hem partnerin hem de sen kendini ilişkiye ait hissedebilirsin.

Gelelim iş hayatına! İş hayatında ise adalet ve eşitlik duygun ön plana çıkacak. Bu dönemde büyük bir hassasiyetle doğru bildiğini savunacak, yanlışlara karşı duygusal yaklaşımlar sergileyeceksin. Tabii bu durumda savunduğun kişinin doğruluğundan kimseye şüphe etmeyecek. Haklının yanında yer alarak bazı davalarda tanıklık etme ihtimalinde bir hali yüksek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...