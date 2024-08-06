7 Ağustos Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün ikna kabiliyetin ve iletişim becerilerinle ön plana çıkacaksın. Etrafındaki insanları kolayca etkileyebilen halinle dikkat çekeceksin. Açıkçası bugün resmen göz kamaştıracaksın. Haliyle bu durum sosyal bağlarını güçlendirecek ve iş hayatında da ortaklık ilişkilerinde etkili olacak. Nasıl mı? Gelin birlikte öğrenelim...

Öncelikle sosyal hayatını ele alalım. Bu aralar özellikle aileni ikna etmek istediğin bir mesele varsa dikkatle gündeme getirmelisin. Öz kaynakların paylaşımı ya da aile işinin yönetimi gibi konuları bir kez daha konuşmak isteyebilirsin. Bunun yanı sıra partnerinle de konuşacakların olacak. Belki de birlikte yüklü bir borcun altına girmek ya da ev almak gibi kararlar alabilirsiniz. Birlikte uzun süre istişare ederek alacağınız bu karar, ilişkinizin dinamiklerini de değiştirecektir. Bugünden itibaren partnerinle aranda, sarsılmaz bir bağ oluşabilir.

Gelelim iş hayatına! Bir süredir odaklanmak istediğin bir iş ya da ortaklarını ikna etmen gereken bir süreç varsa, bugün yeniden masaya yatırmalısın. Yatırımcı arayışı içerisindeysen, bu konuda üzerine görüşmeleri de bugün yapabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...