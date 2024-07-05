6 Temmuz Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün Venüs ile Chiron arasındaki açı dengini bozabilir. Chiron'un güçlü enerjisi, özellikle sosyal ilişkilerindeki yaşanmışlıkları gündeme getirebilir. Dostların veya ailenle geçmişte yaşadığın hayal kırıklıkları ve güvensizlikler su yüzüne çıkabilir. Bu süreç, aile bağlarını ve sosyal çevreni yeniden değerlendirmene neden olacaktır.

Mesela, sık sık düştüğün yanılgılardan biri olan, başkalarına değer verdiğin kadar kendini önemseme durumundan vazgeçmek üzeresin. Bugünden itibaren başkalarıyla sağlıklı ilişkiler kurma konusunda önemli adımlar atabilir, ilişkilerdeki yerini sağlamlaştırabilirsin. Bu karar, sosyal hayatında ve aile arasında, uyumun habercisi olacaktır! Tabii ayni zamanda romantik ilişkinde de dengeyi sağlamak için harekete geçebilirsin.

Anlaşılan o ki bu hafta sonunda, arkadaşlarınla zaman geçirecek ve sosyal hayatını canlandıracaksın. Mevcut ilişkilerinde düzene sokmak istediğin bu süreçte bir yandan yeni ilişkiler kurmaya da odaklanabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...