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6 Temmuz Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

6 Temmuz Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
05.07.2024 - 19:01

Chiron, düzen ve dengenin olmadığı ilişkilerinize ışık tutarak kendinizi önceliklendirmeniz gerektiğine isaret ediyor. Peki, 6 Temmuz Cumartesi gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 6 Temmuz Cumartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Venüs ile Chiron arasındaki açı dengini bozabilir. Chiron'un güçlü enerjisi, özellikle sosyal ilişkilerindeki yaşanmışlıkları gündeme getirebilir. Dostların veya ailenle geçmişte yaşadığın hayal kırıklıkları ve güvensizlikler su yüzüne çıkabilir. Bu süreç, aile bağlarını ve sosyal çevreni yeniden değerlendirmene neden olacaktır. 

Mesela, sık sık düştüğün yanılgılardan biri olan, başkalarına değer verdiğin kadar kendini önemseme durumundan vazgeçmek üzeresin. Bugünden itibaren başkalarıyla sağlıklı ilişkiler kurma konusunda önemli adımlar atabilir, ilişkilerdeki yerini sağlamlaştırabilirsin. Bu karar, sosyal hayatında ve aile arasında, uyumun habercisi olacaktır! Tabii ayni zamanda romantik ilişkinde de dengeyi sağlamak için harekete geçebilirsin. 

Anlaşılan o ki bu hafta sonunda, arkadaşlarınla zaman geçirecek ve sosyal hayatını canlandıracaksın. Mevcut ilişkilerinde düzene sokmak istediğin bu süreçte bir yandan yeni ilişkiler kurmaya da odaklanabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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