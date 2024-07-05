6 Temmuz Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün Venüs Chiron karesi geçmiş yaraların hakkında konuşmamıza neden olacak. Özellikle geçmişte yaşadığın duygusal hayal kırıklıkları ve güvensizlikler üzerine düşüneceksin. Bu süreç, kırıldığın yerden güçlenmek için önemli bir fırsat. Fakat, kendine ve ilişkilerine olan güvenini artırmak için eski yaraları sarmalısın.

Bugüne kadar, romantik ilişkilerinde meydana gelen hayal kırıklarını aşmak; yeni bir aşkın habercisi olabilir. Belki de bir yaz aşkına kapılmanın zamanı gelmiştir. Senin için kalbini açmalısın ama önce kendine güvenmeli ve yeni bir hayal kırıklığı yaşamayacağına inanmalısın. Üstelik her hayal kırıklığının seni büyüteceğini de düşünerek hareket etmelisin.

Tüm bunların yanında, kendine olan güveninin eğitim hayatına da yansıyacağını söylemeliyiz. Belki de akademik anlamda başarılı olacağına inanarak kariyerini bu yönde inşa edebilirsin. Yeteneklerini, kendini ve başarılı olmanı sağlayacak bilgi birikimini küçümseme. Önünde başarı, eğlence ve aşk dolu günler var. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...