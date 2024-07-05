6 Temmuz İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün Venüs ile Chiron arasındaki kare ilişkilerine etki edecek. Bu dönemde kurduğun iletişim ve etkileşimler, sana geçmişi hatırlayabilir. Özellikle geçmişte söylenmemiş sözler ve yarım kalan konuşmalar yeniden aklına gelebilir. Bu durumda, kendini mevcut ilişkilerinde daha açık ve dürüst ifade etmeyi her zamankinden daha fazla önemseyebilirsin. Duygusal olarak kendini daha savunmasız hale getirebilir, sanki geçmiş için kendini bir affetme sürecine girmiş gibi hissedebilirsin.

Tam da bu noktada partnerinle arandaki bağlantılarda daha derin bir anlayış içinde olabilirsin. Fakat aynı anlayışı partnerinden de bekleyeceksin. Anlaşıldığını ve önemsemediğini hissetmeye, hatta bunu sözlü olarak da duymaya ihtiyaç duyabilirsin.

Öte yandan bu durum, iletişim becerilerini geliştirmek için önemli bir fırsat olabilir. Bu ara üstlerinle daha iyi anlaşmak için çaba gösterebilirsin. Yeni projelerde güçlü iş birlikleri yaparak başarı elde edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...