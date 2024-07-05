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6 Temmuz Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

6 Temmuz Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
05.07.2024 - 19:01

Chiron, hayatınızdaki dengesizlikleri ortadan kaldırmanız gerektiğine işaret ediyor. Peki, 6 Temmuz Cumartesi gününde başak ve yükselen başak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için başak ve yükselen başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 6 Temmuz Cumartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, başak ve yükselen başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Venüs ve Chiron arasında meydana gelen kare açının etkisiyle dengini bozan şeylere odaklanabilirsin. Özellikle iç dünyandaki yaraları iyileştirmek için harekete geçebilirsin. Geçmişte yaşadığınız duygusal travmalar bu kez sonsuza dek kapanmak için su yüzüne çıkabilir. Bu süreç, kendi içsel denge ve huzurunu bulma yolculuğunda önemli bir adım olacaktır. Ancak bu dönemde, kendine karşı daha şefkatli ve anlayışlı olmalısın. Eski yaraları sarmak ve kendini yeniden inşa etmek için bu harika bir fırsat. Zira yaşayacağın farkındalıkla ruhsal büyümeni destekleyecek ve kendini daha güçlü hissetmeni sağlayacak bir yol bulacaksın.

Ruhsal ve bedensel anlamda huzura kavuşmak için kendine vakit ayırarak işe başlayabilirsin. Belki bu sıralar işe ve kariyer hırsına bir süreliğine ara verebilirsin. Bunun yerine hayatındaki dengesizlikleri ortadan kaldırmak için birtakım kararlar alabilirsin. Bu kararlar arasında, iş değişikliği ya da şehir değişikliği de olabilir. 

Tabii bu dönemde aşk hakkında konuşmak da mümkün. Ruhsal dengiye ulaşmanı sağlayacak partnerine her zamankinden daha iyi açık olsa iyi edersin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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