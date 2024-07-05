6 Temmuz Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün meydana gelecek olan Venüs Chiron karesiyle bazı dengelerin değişmesine hazır olmalısın. Mesela, kişisel imajın ve kimliğinle ilgili önemli bir dönüşüm yaşayabilirsin. Kendini nasıl gördüğün ve başkalarının seni nasıl algıladığı konularında hassasiyet yaşayabilirsin. Bu durum, öz saygını yeniden gözden geçirmene neden olabilir. Kendine daha fazla değer verme ve kendini kabul etme sürecine giriyorsun. Bu dönemde birtakım estetik kaygılar ile küçük çaplı operasyonlar geçirebilirsin. Estetik, cilt bakımı, saç ekimi veya kilo kontrolüne gibi konuları ele alabilirsin.

Kendi isteğinle elde edeceğin görsel değişiklik, öz güvenini tazeleyecektir. Bu sayede, romantik ilişkinde kendini daha güçlü hissedebilirsin. Ya da bir süredir içinde bulunduğun yalnızlıktan çıkmaya karar verebilirsin. İzin ver, kendine has duruşunu ve benzersiz kişiliğini başkaları da tanısın.

Belki bu sayede iş hayatında da daha etkili olabilirsin. Mesela, bulunduğun ekip içinde lider pozisyonuna gelebilirsin. Kendine engel koymazsan şans seninle olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...