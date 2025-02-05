6 Şubat Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün duygularında değişkenlik söz konusu olabilir. Ne istediğini bilmediğin, kararsızlıklar yaşadığın ve ilişkilerindeki sorunlara müdahale etmekten kaçındığın bir gün olabilir. Üstelik biraz akışa bırakıp geri adım atmak sana düşündüğünden çok daha iyi gelebilir. Zira, duygusal iniş çıkışlar alacağın kararları etkilerken aynı zamanda hata yapmana da neden olabilir.

İşte tam da bu yüzden ilişkilerinde derin konulara girmek ya da karar vermek için biraz daha beklemelisin. Duygusal bağlarına, aile ve aşk hayatına zarar gelmemesi için kabuğuna çekilebilirsin.

Yaşadığın iniş çıkışlar iş hayatına da yansıyabilir. Bugünlerde dikkat dağınıklığı yaşayabilir, bir konuya uzun süre odaklanamayabilirsin. Çünkü ilgin başka meselelere ve hatta etrafında olup biten her şeye kayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...