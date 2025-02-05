6 Şubat Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün duygusal anlamda dengesiz olabilirsin. Kendini bir an mutlu bir an mutsuz hissedebilirsin. Anlık mod değişiklikleri nedeniyle neşeni bir süreliğine de olsa kaybedebilir, duygusal dengeni sağlamakta ise bir hayli zorlanabilirsin.

Tam da bu noktada belki de akışına bırakmalısın... Zira gökyüzünün dengesizliği ruhuna yansıyor. Muhtemelen her şeyi dengede tutma arzun ve kararsız kişiliğin arasındaki farklılık bu durumun artmasına neden oluyor. Bu yüzden bir süre bazı şeylerin dağılması sana düşündüğünden çok daha iyi gelebilir. Duygusal geçişler aslında sana yaşadığını hissettirebilir.

Hadi biraz da iş hayatından söz edelim! Özel hayatının aksine iş hayatında son derece profesyonel ve kararlı olacaksın. Kendinden emin bir şekilde ilerleyecek, duygularını bir kenara bırakarak net ve kesin kararlar alacaksın. Bu sayede başarı ve güç elde bilirsin. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...