6 Ocak Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün özellikle hayatındaki otorite figürü olarak gördüğün kişilerle arandaki mesafeye dikkat etmelisin. Üzerinde yoğun bir baskı kurulduğunu hissedebilir, Güneş Chiron Karesinin de etkileriyle hırsların ve egon ortaya çıkabilir.

Yönetilmek, hayatına müdehale edilmesi veya düşüncelerinin eleştirilmesini kabul edebilecek bir günde değilsin. Senin bu aralar en çok özgür kalmaya ihtiyacın var! Kendini özgürleştir, ruhunun ve kalbinin sesini dinle. Onlar sana huzur bulacağın yolu gösterecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...