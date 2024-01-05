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6 Ocak Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

6 Ocak Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
05.01.2024 - 19:01

Hırslı ve özgür... Güneş Chirona Karesi, sessizliğinizi bozmanıza neden olabilir. Peki, 6 Ocak Cumartesi gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 6 Ocak Cumartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları;

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları;

Sevgili Terazi, bugün özellikle hayatındaki otorite figürü olarak gördüğün kişilerle arandaki mesafeye dikkat etmelisin. Üzerinde yoğun bir baskı kurulduğunu hissedebilir, Güneş Chiron Karesinin de etkileriyle hırsların ve egon ortaya çıkabilir. 

Yönetilmek, hayatına müdehale edilmesi veya düşüncelerinin eleştirilmesini kabul edebilecek bir günde değilsin. Senin bu aralar en çok özgür kalmaya ihtiyacın var! Kendini özgürleştir, ruhunun ve kalbinin sesini dinle. Onlar sana huzur bulacağın yolu gösterecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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