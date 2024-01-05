6 Ocak İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün kendini önemli işlere ve sorumluluklara kaptırabilirsin. Cumartesi günün bir hayli yoğun ve gündemi tahmin ettiğinden bol geçebilir. Bugün konuşulacak ve söylenecek çok şey var. Güneş ile Chiron arasındaki kare açının etkisiyle önemli toplantılarda konuşmacı olman gerekebilir.

İş hayatının seyrini değiştirebilecek organizasyonlarda yerin hazır. Çoğunlukla özgüvenli ve dik bir duruş sergilemelisin. Dikkatli olmalısın, zira fırsat kollayan düşmanlar boş anlarını fırsat bilebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...