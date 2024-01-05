6 Ocak Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün sabah saatlerinden itibaren Güneş Chiron Karesinin etkisi altına girebilirsin. Bu yüzden kendini göstermek isteyebilir, yeteneklerini sergilemekte oldukça cesur davranabilirsin. Jüpiter'in gökyüzündeki konumu egonu ortaya çıkarabilir. Sen de kişiliğinin belirgin özelliklerini ortaya koyarak kendini kanıtlama çabası içerisine girebilirsin.

Etkili ve yetenekli yanlarını özellikle iş yaşamında herkesin görmesini isteyebilirsin. Zekanı ve pratikliğini ortaya koyarak övgü almayı bekliyorsun. O zaman harekete geçmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...