6 Ocak Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, haftaya uzun vadeli iş planları yaparak başlayabilirsin. Heyecanla geleceğine odaklanıp hayatının kontrolünü eline almak isteyebilirsin. Mars'ın Yengeç burcundaki geri hareketiyle birlikte iş hayatına biraz da duygusal bir perspektiften bakabilirsin.

Özellikle ortaklık ilişkileri ve iş birliklerinde maneviyattan güç alabilirsin. Hatta hislerin doğrultusunda hareket ederek birtakım finansal tabloları da görmezden gelebilirsin. İşte bunu yapmamalısın. Kontrolü elden bırakmamalı, akılcı bir yol izlemeli ve planlı hareket etmelisin. Herkesi mutlu etmek gibi bir hedefe de yönelmesen iyi edersin. Zira hedefin ve amacın geleceğini güçlü bir şekilde inşa etmek olmalı.

Duygusal anlamda güçlendiğin bugün, aşk hayatında da bazı değişimler söz konusu olabilir. Aşka bir anda kapılıp yüzeysel ilişkilerde derinlik arayabilirsin. Dikkatli ol! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...