6 Nisan Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, Venüs ve Plüton’un altmışlığı, bugün ilişkilerde dengeli ve harmonik dönüşümler yaşamanı sağlayabilir. Uzun zamandır belki de ilk kez senin bir şey yapmana gerek kalmadan her şey dengeye kavuşabilir. Su akar yolunu bulur derler ya işte bugün ilişkilerinde bu şekilde bir bir rayına oturacak.

Sosyal yaşanında, özellikle yakın dostların ve aile bireylerinle derinlemesine bağlar kuracağın bir gün seni bekliyor. Ailenle birbirinizi daha iyi anlama şansı bulacaksınız. İlişkilerinden aldığın destek seni güçlendirecek. Sense biraz daha duygusal ve romantik konulara odaklanacaksın. Aşkın peşinden koşmaya hazırsın. Kalbinin kapılarını açmış, şanslı kişiyi bekliyorsun. Fakat hayatına yeni birinin gireceğini söylemek çok da doğru olmaz. Geçmişten bir ses kulağında yankılandığı anda kalbinin ritmini de değiştirebilir. Dikkatli ol, bu aşk henüz kurulan dengeleri yeniden sarsabilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...