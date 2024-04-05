6 Nisan Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün de ailevi meseleler gündeminde yer almaya devam ediyor. Görünen o ki aile hayatında dengeyi bulana kadar zihnini meşgul edecek olan konuları, bugün çözüme ulaştırma şansın var. Zira Venüs ve Plüton’un altmışlık açısı, aile ve ev hayatında derin dönüşümler yaşamanı sağlayabilir. Mesela partnerinle evde geçirdiğin zaman, ilişkini güçlendirebilir. Ailenle uzun sohbetler yapabilirsin.

Ailenin artan talepleri ve iş hayatında üstlendiğin sorumluluklar, iş ile özel hayat dengesini bulmanı zorlaştırabilir. Fakat artık bunun için ne yapman gerektiğini keşfetmelisin. Ne istediğini bilmeli, kendini ve sevdiklerini anlamaya çalışmalısın. Bu arada kendini de açık bir dille ifade etmeye özen göster. Orta yolu bulacağınızdan eminiz. Karşılıklı anlayış ve sevgi ile bugün aşılamayacak hiçbir sorun yok, diyebiliriz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...