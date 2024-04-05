6 Nisan Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün yemek yapmak ve yemek için harika bir gün! Venüs ve Plüton arasındaki etkileşim, ilişkilerinde daha fazla güven ve derinlik arayışı içinde olmana neden olabilir. Tam da bu sebeple aşkta, duygusal bağların güçlenmesi için mükemmel bir zaman. Partnerinle samimi sohbetler yapmak, sorunların çözümü olabilir. Mutlu olmanın zamanı geldi. Fakat bunun için sakladıklarını ortaya çıkarmalısın. Söylemekten kaçındığın sözleri daha fazla saklamak ilişkilerine zarar verebilir.

Gizli kalmış ne varsa gündeminde yer alacak. Aile, eş, çocuklar, kardeşler ya da arkadaşlar arasındaki büyük sırlar ayağına dolanabilir. Elini çabuk tut. Belki hoş bir akşam yemeğinde tatlı itiraflarla bu sorunu ortadan kaldırabilirsin. Güven ve derinlik arayışında olduğun bugün, istediğini elde etmek için güvenilir olman şart. Sözlerine dikkat et, söylediklerin hanene yazılıyor. Bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...