6 Nisan Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün bakış açın, hislerin ve hatta inançların değişebilir. Özellikle değer yargıların, güven duyduğun kimseler ve alıştığın düzende yaşanacak değişimlerle birlikte ruhsal anlamda da bambaşka biri olduğunu hissedebilirsin.

Tam da bu noktada seni uyarmak istiyoruz! Yaşamındaki bu değişimler kolay olmayacak. Birtakım kırgınlıklar, hayal kırıklıkları ve öğrendiğine pek de sevinmeyeceğin sırların açığa çıkması ile değişeceksin. Ancak şimdiden söyleyelim bu değişim sana çok iyi gelecek. Kendini eskisinden daha güçlü, daha iyi ve cesur hissedeceksin. Yani açıkça kırıldığın yerden güçleneceksin!

Hayat neye ihtiyacın varsa onu getirecek! İlham verecek, cesur olmanı sağlayacak ve gerçeklerle yüzleştikçe güçlenmen için yeni kapılara açacak. Bu süreçte aile içerisinde yaşadığın iniş çıkışlara karşılık finansal konularda anbean güçleneceksin. İlerlemeye odaklan, güzel günler pek yakında! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...