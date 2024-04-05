6 Nisan Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün düşüncelerini yönetebilir misin? Venüs ve Plüton’un oluşturduğu uyumlu açı, günlük rutinlerinde ve sağlık alışkanlıklarında olumlu dönüşümler getirebilir. Zira bir süredir aşk hayatına ve ailevi meselelere dalarak sağlığına ilişkin pek çok detayı ihmal etmiştin. Şimdi sağlık için, detoks veya yenilenme programlarına başlamak iyi bir fikir olabilir. Çok geç olmadan vücudunun verdiği sinyallere dikkat etmelisin. Bedensel ve mental anlamda yeniden yapılanmaya, dinlenmeye ihtiyacın var.

Düşüncelerini yönetebilirsen, kuruntulardan uzaklaşman gereken bir gündesin. Bırak insanlar istediğini yapsın. Sen kendini korumaya al ve geri çekil, olanları düşünerek değiştiremezsin. Bunun yerine kariyerinde, iş verimliliğini artıracak yöntemler bulabilirsin. Başarını artıracak adımlarla, karlılığını da artırabilirsin. Mali dengeler değişmek üzere, aile içinde finansal konularda otoriteni artırmak üzeresin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...