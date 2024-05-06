6 Mayıs 2024 Haftanın Kristali Kuzey Işıklarının Tohumu Labradorit

Her anlamda mistik ve çok güçlü bir kristal, şamanların, kahinlerin, şifacıların ve bilgi ve rehberlik arayışıyla evreni dolaşıp kucaklayan herkesin kristalidir. Kendini keşfetme açısından, kişinin içsel ruhu, sezgileri ve psişik yetenekleri hakkındaki farkındalığını uyandırması açısından mükemmeldir. Labradorit aynı zamanda mineral krallığının en güçlü koruyucusudur, auramız için koruyucu bir güç yaratır ve doğal enerjileri içeriden güçlendirir. Bu dünyanın olumsuzluklarına ve talihsizliklerine karşı korur ve alternatif bilinç seviyelerinin güvenli bir şekilde keşfedilmesini sağlar ve geçmişten veya gelecekten vizyoner deneyimleri kolaylaştırır. Labradoriti kaya olarak ev ya da ofisimizde bulundurmak üzerimizde takı olarak taşımak kişinin doğuştan gelen yetenek ve güçlerimizin ortaya çıkmasını sağlar.

Talihsizliğe karşı inanılmaz derecede etkili bir bariyer oluşturur. Labradorit, mineraller krallığında sizi günümüz dünyasının kazalarından ve talihsizliklerinden koruyan en üst düzey korumayı sağlar. Size zarar verebilecek negatif enerjiyi filtreleyecektir. Bu bilinen en güçlü koruma tılsımlarından biridir.

İşyerimizde kullandığımızda Labradorit, insanların içindeki en iyiyi ortaya çıkararak iş hayatını daha keyifli bereketli hale getirir.

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