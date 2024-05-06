6 Mayıs 2024 Haftanın Kristali Kuzey Işıklarının Tohumu Labradorit
6 Mayıs 2024 Haftanın Kristali Kuzey Işıklarının Tohumu Labradorit
Labradorit, Feldspat ailesinin bir üyesidir ve labradoresans olarak bilinen dikkat çekici renk geçişlerinin nedeniyle oldukça değerlidir.
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Eskimo halkının inancı, Labradorit'in, uyanık dünyayı görünmeyen alemlerden ayıran mistik bir ışıkla parıldayan, sıra dışı olana dönüşen sıradan bir taş olan Kuzey Işıklarının donmuş ateşinden düştüğünü iddia ediyor.
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