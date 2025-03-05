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6 Mart Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

6 Mart Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
05.03.2025 - 19:01

Her şeyi isteyeceksiniz. Peki 6 Mart Perşembe günü akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 6 Mart Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün aynı anda pek çok şey isteyebilirsin. Mesela hem ilerlemek isteyebilir hem düzenini bozmama telaşına düşebilirsin. Aynı anda hem rekabette yer alıp hem de fazlaca mücadele etmemek isteyebilirsin... Şimdi bir yol çizmenin zamanı geldi. Bunun için önce zihnindeki sesleri susturmalı, sahiden ne istediğini düşünmelisin. 

Genel hatları ile bu dönemde eskiden kurtulmalısın. Yani düzeni bozmaktan tereddüt etmemelisin... Tabii bazı durumlarda aynı anda her şeye sahip olma şansın da olabilir. Yeter ki elini taşın altına koy!  

İş hayatı ve günlük rutinlerin yanı sıra özel hayatında ve aile yaşantında da karşıt durumları konuşabiliriz. Hem bağlanmak istediğin hem de çoktan uzaklaştığını hissettiğin ilişkiler söz konusu olabilir. Görünen o ki bugün hem kalbini hem aklını dikkatle dinleyerek bir plan yapmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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