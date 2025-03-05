6 Mart Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün aynı anda pek çok şey isteyebilirsin. Mesela hem ilerlemek isteyebilir hem düzenini bozmama telaşına düşebilirsin. Aynı anda hem rekabette yer alıp hem de fazlaca mücadele etmemek isteyebilirsin... Şimdi bir yol çizmenin zamanı geldi. Bunun için önce zihnindeki sesleri susturmalı, sahiden ne istediğini düşünmelisin.

Genel hatları ile bu dönemde eskiden kurtulmalısın. Yani düzeni bozmaktan tereddüt etmemelisin... Tabii bazı durumlarda aynı anda her şeye sahip olma şansın da olabilir. Yeter ki elini taşın altına koy!

İş hayatı ve günlük rutinlerin yanı sıra özel hayatında ve aile yaşantında da karşıt durumları konuşabiliriz. Hem bağlanmak istediğin hem de çoktan uzaklaştığını hissettiğin ilişkiler söz konusu olabilir. Görünen o ki bugün hem kalbini hem aklını dikkatle dinleyerek bir plan yapmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...