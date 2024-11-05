6 Kasım Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün aşk hayatından söz edeceğiz. Mars ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumu sana cesur bir aşk ve tutkulu bir ilişki vadediyor. Geleceğe dair hedeflerini ve planlarını hayata geçirmenin tam zamanı. Belki mutlu birlikteliğe unutulmaz bir 'evet' diyerek artık çekirdek aileni de kurmalısın. Bu dönemde kalıcı bir aşk ve gerçek bir romantizm ile dolup taşacaksın.

Öte yandan ikili ilişkilerde kelimelerinle ikna gücünü ortaya çıkaracaksın. Fikirlerinin geniş ailende yankı bulması son derece olası. Bu nedenle özellikle miras ve yaşam tarzı konusundaki düşüncelerini açıkça dile getirmelisin. Hane içinde köklü bir değişikliğin mimari sen alacaksın. Açıkçası bu sayede aile işinde ya da mirasın paylaşılma sürecinde söz sahibi olabilirsin. Görünen o ki otoriteni ve gücünü ortaya çıkarmalısın. Bugün yapacaklarının geleceğini etkileyeceği ise neredeyse kesin.

Tüm bunların dışında biraz da sağlığından söz etmek istiyoruz. Kendine en son ne zaman vakit ayırdın? Sevdiklerinle mutlu olduğunun farkındayız, ancak kişisel alana da ihtiyacın olduğunu unutma. Onlarla birlikte daha mutlu olabilmek için kendine ve sağlığına da zaman ayır. Belki rutin bir doktor kontrolü ile hayat kaliteni de arttırabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...