6 Kasım Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugünden itibaren geleceğe yönelik sağlam adımlar atacaksın. Fakat bu sırada kendini güvende hissetmek için dönüşüme aile içinden başlamalısın. Mars ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumunun etkisi altında içsel gücün ve sezgilerin sana ışık tutacak. Kalbinin sesini dinle!

Tam da bu noktada unutmamalısın ki bazı ayrılıklar sana güç verecektir! Severek ayrılmak, zor olsa da kişisel gelişimin ve özgürlüğün için güçlü bir anahtar olabilir. Ne dersin, bağımsızlığını ilan edip özgürce uçmanın zamanı gelmedi mi? Belki de yurt dışı bağlantılı bir işin peşinden koşmalısın. Zira yer değişikliği bu ayrılık sürecinde sana iyi gelecektir.

Aile ilişkilerinin dışında aşk hayatında da duygusal bir derinlik ve bağlanma endişe ortaya çıkabilir. Belki de bir süre yalnızlığa odaklanabilirsin. Bu sayede iş hayatına ve başarıya yönelirsin. Tutku ile yaptığın kariyer planlarında başarı elde ederek gücüne güç katabilirsin. Bu aşamada yurt dışı planlarınla gücüne güç katacağına da eminiz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...