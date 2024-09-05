6 Eylül Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugünden itibaren sosyal ilişkilerinde uyum ön plana çıkabilir. Yeni insanlarla tanışmak ve diyalog kurmak konusunda her zamankinden çok daha heyecanlı olabilirsin. Zira bugün, Venüs ile Juno arasındaki güçlü çekim, özgürlük arzun ile bağlanma isteğini dengeye ulaştıracak. İlişkilerden beklediğin bağımsızlık ihtiyacının dengeye kavuşmasıyla birlikte özellikle de yakın çevren ile eskisinden çok daha kaliteli bağlar kuracaksın. Hatta bu dönemde hayatına yeni insanlar da dahil edebilirsin.

Tam da bu aşamada ani kararlarla kurduğun ilişkilerde bazı beklenmedik durumlarla da karşılaşabilirsin. Belki de bu sayede aşkı bulabilirsin. Kalbinin sesini dinle ve bugün mümkünse etkinliklere ve çalışma guruplarına katıl. Bellik ki sosyalleşmek sana iyi gelecek.

Öte yandan bu dönemde iş hayatında da önemli ilerlemler kat edebilirsin. Bazı değişiklik istekleriyle ön planda yerini alabilirsin. İnsan ilişkilerini yönetmek ve daha fazla insana temas etmek sana iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...