6 Eylül Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün romantik ilişkilerinde fedakarlık ve şefkat temaları güçlenebilir. Bu dönemde partnerine karşı her zamankinden çok daha duyarlı ve anlayışlı olabilirsin. Yalnızca partnerine değil, aile bireyleri ve dostlarına karşı da empatik bir şekilde yaklaşacaksın. Sevdiklerin için isteklerinden vazgeçme eğiliminde bulunabilirsin.

Tam da bu noktada Venüs ile Juno arasındaki güçlü bağ, sezgilerini de güçlendirebilir. Bu sayede ilişkilerinde içgüdüsel olarak doğru kararlar alabilir ve kalbinin sesini dinleyerek mutluluğu elde edebilirsin. Fakat fazlaca fedakarlık yapmak seni yorabilir, dikkatli olmalısın. Kendine de yeterince alan ayırmalı ve huzurlu bir yaşama odaklanmalısın. Başkalarının mutluluğu ile mutlu olsan da kendini önceliklendirmeyi ihmal etmemelisin.

Öte yandan bu dönemde sezgisel gücün ile iş hayatında da öne çıkabilirsin. İş yerinde kendini göstermekten ve yeteneklerini sergilemekten kaçınma. Takdiri toplamaya ve beğeni kazanmaya da hazır ol. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...