6 Eylül Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün gizli kalmış duyguların su yüzüne çıkacak! Yüreğinin derinlerindeki bastırılmış hisler ve arzular sen istemesen de dile gelecek. Venüs ile Juno'nun güçlü enerjisi sana yol gösterecek! Hayatının gerçekleri ile yüzleşip istediğini elde etmek için harekete geçmenin zamanı geldi. Bu bir iş, para, romantik ilişki ya da yeni bir düzen olabilir. Bu aşamada tek yapman gereken ise ne istediğini bilerek harekete geçmek.

Dilersen ilk olarak para ve iş konularını ele alalım. Artık maddi anlamda güçlenmeni sağlayacak desteği beklemekten vazgeçebilirsin. Sana istediğini alma enerjisi veren Venüs'ün etkisi altında harekete geçebilirsin. Bu aşamada gerekirse bazı ilişkilerinden vazgeçecek, birtakım finansal ortaklıkları bitirerek yenilerini daha güçlü bir şekilde inşa edebilirsin.

Gelelim romantik konulara ve yeni hayat düzenine. Artık geçmişi geride bırakarak kendine yeni yollar aramalısın. Juno'nun güç enerjisi altındayken önüne bakmalısın. Belki de yeni hayatının anahtarı tam karşısında duruyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...