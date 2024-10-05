6 Ekim Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün duygusal zırhının çatladığını hissedeceksin. Bu durum önce sana kendini savunmasız hissettirebilir. Ancak daha sonra bunun bir zayıflık değil, büyüme anı olduğunu fark edeceksin. Merkür ile Mars arasındaki kare açıdan gelen güç ile geçmişin hayaletleriyle yüzleşeceksin. Hazır ol, artık bu hayaletlerle barışmanın zamanı geldi. İşte şimdi gerçekten özgür olacaksın.

Ruhen ve bedenen kendi yolunu bulmaya hazırsın. Eğer kendine inşa ettiğin güçlü duvarların ardından çıkabilirsen, gerçek bir mücevher gibi parlayacaksın. Hassas ruhunun derinlerindeki kırgınlıkları kolay affedemeyeceğini ya da unutamayacağını biliyoruz. Ancak onlara veda etmelisin! Her zaman narin ve duygusal olduğu söylenen Yengeç burçlarının gücünü herkese göstermenin zamanı geldi.

Yaşadığın farkındalıklar sana yalnızca duygusal anlamda iyi gelmeyecek, iş hayatında da gücüne güç katacaksın. Başarıya adım adım yürürken bazı riskler de almaya hazır olduğunu hissedeceksin. Bu sayede yeni başlangıçlar yapacak, kendi düzenini inşa edeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...